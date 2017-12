Tom Brady conquista 187ª vitória e estabelece novo recorde na NFL

Tom Brady, do New England Patriots, se tornou o quarterback mais vitorioso da história da National Football League (NFL), chegando à 187ª vitória em jogos de temporadas regulares. O feito se deu após a vitória no último domingo, 15, por 24 a 17 sobre o New York Jets. Brady superou duas lendas do esporte, Brett Favre e Peyton Manning, ambos alcançaram 186 vitórias em jogos de temporadas regulares.

Apesar da marca histórica, o quarterback dos Patriots não obteve números tão expressivos como de costume. Desta vez, foram apenas 257 jardas de passe, acertando 20 de 38 tentativas. Ele deu dois passes para touchdowns, ambos de Rob Gronkowski, e sofreu uma interceptação.

“Eu gostaria que tivéssemos ido melhor, mas vencemos. Provavelmente muito a aprender com isso. Gostaria de ter jogado um pouco melhor ofensivamente, mas nós batalhamos”, falou Brady depois da vitória.