Brasil aparece entre os países que mais pesquisam sobre o Super Bowl; veja

Antes de acontecer a grande decisão do Super Bowl 52, entre New England Patriots e Philadelphia Eagles, neste domingo, o Google divulgou diversos dados sobre as pesquisas relacionadas ao evento.

+ Tom Brady pode garantir seu nome na história da NFL ao conquistar marca inédita

+ Tom Brady anuncia lançamento de documentário sobre sua vida e carreira

+ Com narração exclusiva, Super Bowl será exibido nos cinemas

O site de pesquisas mais popular do mundo informou que o Brasil aparece como um dos países que mais pesquisaram sobre o evento. Na América, o Brasil está em quarto lugar no ranking, atrás dos Estados Unidos, do Canadá e do México, e à frente de Colômbia e Argentina. No mundo, países como Reino Unido, Alemanha, Finlândia, Austrália e Nova Zelândia também demonstraram grande interesse pelo Super Bowl.

Contabilizando os atletas de Patriots e Eagles que foram mais pesquisados, não tem surpresas, o ranking foi liderado por Tom Brady, marido de Gisele Bündchen.

Entre os dados curiosos, estão até o que os americanos pensam em comer de lanche durante as horas do jogo. Em Minnesota, onde a partida será disputada, a comida mais pesquisada foi chili, a mesma da Filadélfia, lar dos Eagles, e de Massachussets, estado-sede dos Patriots.

Outro número interessante são quantas pesquisas foram realizadas com a grafia "Superb owl". Depois de picos em 2014 e 2016, essa pesquisa não subiu tanto em 2017. Em 2018, o número estava em crescimento, mas num ritmo não tão alto quanto em outros anos.