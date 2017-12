Tom Brady é o quarterback com mais vitórias da história da NFL

Aos 39 anos, Tom Brady se tornou o quarterback com mais vitórias da National Football League.

Neste domingo, ele ajudou o New England Patriots a vencer o Los Angeles Rams por 26 a 10 no Gillette Stadium, em Foxborough, Massachussets. Agora, ele acumula 201 vitórias em 262 jogos na sua carreira e deixou para trás o antigo quarterback mais vitorioso, Peyton Manning, que tinha 200 vitórias, segundo a ESPN.

"Sou muito agradecido aos meus companheiros de equipe, treinadores, família e amigos", disse Brady ao Yahoo Esportes. "Sempre tem sido uma questão de vencer e me sinto muito sortudo de jogar em grandes times. Sou realmente muito agradecido por isso".

O perfil do New England Patriots no Facebook até fez um vídeo em homenagem ao quarterback. Até a manhã desta segunda, mais de um milhão de pessoas visualizaram o post.