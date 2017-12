Tom Brady tem mais vitórias em playoffs do que 23 franquias da NFL

No último sábado, o New England Patriots deu mais um importante passo para chegar ao 9º Super Bowl em 21 anos. A equipe do quarterback Tom Brady despachou o Houston Texans por 34 a 16 e se classificou para a final da Conferência Americana.

A partida no Gillette Stadium foi a 49ª dos Patriots em toda a história dos playoffs da NFL, que somam agora 30 vitórias e 19 derrotas. A franquia de New England é quinta maior em número de jogos da pós-temporada da liga, ficando atrás apenas do Dallas Cowboys (60), Pittsburgh Steelers (58), Green Bay Packers (54) e San Francisco 49ers (50).

Tom Brady, por sua vez, disputou a 32ª partida de playoff da carreira, sendo o líder isolado no quesito na história da liga. Esse número é superior ao alcançado por 16 das 32 franquias da liga. O camisa 12 do Patriots também chegou a 23 vitórias em pós-temporada, número maior do que o de outros 23 times que disputam a NFL.

Tom Brady now has more playoff wins than TWENTY-SEVEN teams. pic.twitter.com/JwngnlMFpk — NFLonCBS (@NFLonCBS) 15 de janeiro de 2017

RETROSPECTO DAS FRANQUIAS DA NFL NOS PLAYOFFS (JOGOS, VITÓRIAS E DERROTAS)

1º - Dallas Cowboys, 60 jogos, 34 vitórias e 26 derrotas

2º - Pittsburgh Steelers, 58 jogos, 35-23

3º - Green Bay Packers, 54 jogos, 33-21

4º - San Francisco 49ers, 50 jogos, 30-20

5º - New England Patriots, 49 jogos, 30-19

6º - New York Giants, 49 jogos, 24-25

7º - Minnesota Vikings, 47 jogos, 19-28

8º - Indianapolis Colts, 45 jogos, 22-23

9º - Oakland Raiders, 44 jogos, 25-19

10º - Los Angeles Rams, 43 jogos, 19-24

11º - Washington Redskins, 42 jogos, 23-19

12º - Denver Broncos, 42 jogos, 23-19

13º - Miami Dolphins, 41 jogos, 20-21

14º - Philadelphia Eagles, 40 jogos, 19-21

15º - Chicago Bears, 35 jogos, 17-18

16º - Tennessee Titans, 33 jogos, 14-19

Tom Brady, 32 jogos, 23-9

17º - Seattle Seahawks, 31 jogos, 16-15

18º - Cleveland Browns, 31 jogos, 11-20

19º - Buffalo Bills, 29 jogos, 14-15

20º - San Diego Chargers, 28 jogos, 11-17

21º - New York Jets, 25 jogos, 12-13

22º - Kansas City Chiefs, 25 jogos, 9-16

23º - Baltimore Ravens, 23 jogos, 15-8

24º - Detroit Lions, 20 jogos, 7-13

25º - Atlanta Falcons, 19 jogos, 8-12

26º - Cincinnati Bengals, 19 jogos, 5-14

27º - Carolina Panthers, 16 jogos, 9-7

28º - Arizona Cardinals, 16 jogos, 7-9

29º - New Orleans Saints, 16 jogos, 7-9

30º - Tampa Bay Buccaneers, 15 jogos, 6-9

31º - Jacksonville Jaguars, 11 jogos, 5-6

32º - Houston Texans, 6 jogos, 3-3