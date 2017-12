Tom Brady vira dono do New York Jets após falha no buscador do Google

De acordo com o Google, o time de futebol americano New York Jets tem um novo dono: Tom Brady. Uma falha no sistema de busca ocorrida nesta quinta-feira fez com que o quarterback do New England Patriots aparecesse ao ser digitado "Jets owner".

De certa forma pode se dizer que Brady é "dono" dos Jets. Ao longo da sua vitoriosa carreira, ele enfrentou o time de Nova York 30 vezes e ganhou em 23 jogos. Nesses encontros, o camisa 12 lançou para 7.625 jardas e 48 touchdowns. Torcedores e fãs do esporte não perdoaram e fizeram piadas com a situação nas redes sociais.

O verdadeiro dono dos Jets é Woody Johnson, que tem a propriedade da organização já há 17 temporadas. O Google não comentou sobre o erro, mas afirmou que o resultado de pesquisa incorreto não aparece mais online.