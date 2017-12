Dizem que o futebol é um dos esportes mais perigosos do mundo, principalmente com dois jogadores tentam disputar pelo alto a bola. Choques são frequentes nessa modalidade inventada pelos ingleses. O Fera descobriu um vídeo com as 10 modalidades mais perigosas do mundo, de acordo com a avaliação dos seus informantes. O Top Vídeo mostra a coragem de seus praticantes e dá algumas informações para quem está interessado em ser aventurar. Dá só uma espiada.