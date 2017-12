Tóquio-2020 revela mascotes finalistas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos

O comitê organizador dos Jogos de Tóquio divulgaram nesta quinta-feira os três pares de mascotes concorrentes para representar os símbolos Olimpíadas e Paralimpíadas de 2020. A dupla vencedora será escolhida através de uma votação envolvendo mai de 6m5 milhões de estudantes japoneses e os vencedores serão revelados dia 28 de fevereiro.

Os designs dos três finalistas foram selecionados dentre 2.042 inscritos. Os mascotes têm um aspecto pop japonês, com grandes olhos brilhantes e formas de animais "kawaii" (bonitos), como um guaxinim, um cachorro ou uma mistura de raposa e gato. As cores e detalhes também fazem referência à cultura tradicional japonesa, como as cerejeiras ou as decorações "magatama".

O primeiro par tem figuras humanoides vestidas no padrão “ichimatsu”, o mesmo quadriculado presente na logomarca dos Jogos. O segundo é inspirado no “maneki neko”, o gato da boa sorte, e uma raposa comumente vista em santuários xintoístas. O terceiro representa uma raposa e um cachorro com um laço de ouro nas costas.

Após a escolha dos mascotes, um grupo de especialistas determinará os nomes dos personagens. O “batismo” deve ocorrer até julho de 2018. As Olimpíada de Tóquio serão disputadas de 24 de julho a 9 de agosto de 2020, e as Paralimpíadas vão de 25 de agosto a 6 de setembro do mesmo ano.