Tóquio recebe mais de 2 mil sugestões de mascotes para a Olimpíada

Mais de 2.000 desenhos de mascote foram recebidos pelos organizadores da Olimpíada de Tóquio 2020 como parte de uma competição lançada no início deste mês que convidou japoneses a enviar seus projetos, afirmaram os responsáveis pelos Jogos nesta terça-feira.

De acordo com o Comitê Organizador da Tóquio 2020, 25% dos candidatos são adolescentes ou têm em torno de 20 anos, enquanto quase metade dos projetos foi enviada por pessoas na faixa etária 30 a 49 anos.

Foram enviados 1.774 projetos individuais e 268 em grupo, totalizando 2.042, e diversos desenhos foram criados como parte de projetos de escolas de ensino fundamental.

"Dadas as difíceis condições associadas aos envios, o número recebido foi uma figura satisfatória", disseram os organizadores, em comunicado. "O processo de examinação começará no dia 22 de agosto, com o processo indo até que as opções sejam reduzidas até três ou quatro candidatos finais".

As informações são da agência Reuters.

Confira alguns dos desenhos das sugestões de mascotes publicados por artistas na internet: