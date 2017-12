Torcedor celebra touchdown invadindo o campo e abaixando as calças

Pela liga universitária de futebol americano, Washington State venceu Stanford em casa por por 24 a 21 e se manteve na vice-liderança da Divisão Norte da Conferência Pac-12, com oito vitórias e duas derrotas.

Mas o que chamou mesmo a atenção na partida foi a comemoração de um torcedor após o touchdown de Renard Bell, que garantiu a Washington a primeira virada no placar, por 14 a 7, ainda no primeiro quarto.

Assim que o wide receiver ganhou a disputa com os defensores adversários, um rapaz pulou das arquibancadas do Martin Stadium, entrou na end Zone e simplesmente abaixou as calças, ficando apenas de cueca enquanto o restante dos torcedores celebravam os pontos anotados.

Evidentemente, ele foi contido pelos seguranças e foi expulso do estádio.

We salute you, random student. Amazing touchdown catch and even more amazing way to get kicked out of a game. #GoCougs pic.twitter.com/5XldyuXkxW — COUGFANcom (@COUGFANcom) 4 de novembro de 2017