Torcedor fica sangrando após briga em clássico de Los Angeles da MLB

Ao mesmo tempo que os esportes podem proporcionais sentimentos extremamente positivos, os torcedores também podem se deixar levar por emoções negativas. Um exemplo foi o que aconteceu em um setor de arquibancada do Dodger Stadium enquanto o time da casa, o Los Angeles Dodgers, enfrentava o rival local, Los Angeles Angels, na última segunda-feira, 26, pela temporada regular da Major League Baseball (MLB).

Em um vídeo publicado nas redes sociais, dois torcedores começam uma briga com socos e empurrões. Quando caem no chão, pessoas próximas chegam na cena, umas tentando apartar e outras desferindo mais agressões.

Após alguns segundos, os brigões são finalmente separados. O torcedor com a camisa dos Angels se levanta sangrando e é escoltado por um membro da segurança.

À emissora CBS 2, afiliada da CBS em Los Angeles, o autor do vídeo relatou que os dois torcedores tiveram uma discussão verbal que rapidamente se tornou física.

Os Dodgers jogam em Los Angeles desde 1958 e os Angels foram fundados em 1961. Apesar disso, as duas franquias se enfrentaram pela primeira vez na temporada regular da MLB apenas em 1997 e, desde então, passaram a jogar anualmente. Sendo assim, a rivalidade entre ambas é pela presença dos times na mesma cidade, sem tanta influência dos resultados dentro de campo.

VIOLÊNCIA NO BEISEBOL

O caso mais famoso de violência entre torcedores rivais da MLB envolve justamente os Dodgers. Momentos antes da primeira partida da temporada de 2011, Bryan Stow, torcedor do San Francisco Giants, foi espancado por dois fãs dos Dodgers dentro no estacionamento do Dodger Stadium. Em função das agressões, ele ficou em coma induzido e retornou para sua casa após ficar dois anos no hospital.

Em 2013, Jonathan Denver, fã dos Dodgers, foi morto a facadas a seis quarteirões do AT&T Park, casa dos Giants. Michael Montgomery foi preso sob suspeita do assassinato, mas foi solto por falta de provas.

Apesar de serem de cidades diferentes, estas franquias são rivais desde quando jogavam em Nova York, como Brooklyn Dodgers e New York Giants. Após problemas com a construção de um novo estádio, os Dodgers decidiram ir para a Califórnia, em 1957.

Por melhores oportunidades de negócios, o então dono do Brooklyn, Walter O’Malley, convenceu o proprietário dos Giants, Horace Stoneham, a se mudar também. Sendo assim, os clubes mantiveram a rivalidade e se tornaram as primeiras equipes da MLB sediadas na costa oeste dos Estados Unidos.