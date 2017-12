Torcedor do Dallas muda tatuagem e aposta em título na próxima temporada

Empolgado com a boa campanha do Dallas Cowboys na temporada regular da NFL, Jordan Garnett decidiu fazer uma tatuagem "cravando" que o time seria campeão. Na época em que fez a tatuagem, os Cowboys tinham disputado 12 jogos na temporada e vencido 11. Mas o time acabou sendo eliminado pelo Green Bay Packers no último domingo e muitas pessoas aproveitaram para tirar sarro do fanático torcedor.

Entretanto, menos de uma semana após a derrota, Garnett acabou encontrando uma solução, tatuou um ano a mais. Agora, ele aposta na conquista da equipe na próxima temporada. Como o número foi escrito em algarismo romano, ele terá ainda mais uma chance, caso erre a previsão novamente.

"Eu tenho 100% de certeza. Eu tive uma visão. DALLAS COWBOYS CAMPEÕES DO SUPER BOWL 52!", escreveu em publicação no Twitter.