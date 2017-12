Torcedor do Flamengo pega no pé do goleiro Muralha mesmo em vitória

Muralha vai ficar uma fera com a gente, mas encontramos um vídeo no YouTube de alguns frangos bizarros de grandes goleiros. Mas antes, vamos lembrar alguns dos milhares de memes que surgiram nas redes sociais pela entrada do goleiro na vitória por 2 a 1 sobre o Junior Barranquilla, pela semifinal da Copa Sul-Americana, nesta quinta-feira, 23, no Maracanã.

Nesta partida, o goleiro não comprometeu o Flamengo, mas em alguns momentos ele também falhou na temporada. Não engoliu nenhum frango, mas tem sido questionado pela torcida. Nesta quinta, no primeiro gol do time colombiano, Muralha havia acabado de entrar e sofreu um gol que, para alguns, ele poderia ter evitado.

A fase não é boa e o torcedor do Flamengo pega no seu pé. Vale lembrar que se trata de uma fase, afinal, Muralha já foi lembrado por Tite na seleção brasileira.

Réver tentando impedir o Muralha de entrar em campo pic.twitter.com/yTo4y0ziRy — Rômulo Carvalho (@romulocrf_) 24 de novembro de 2017

TIOZAO ABSOLUTELY PISTOLA COM A ENTRADA DO MURALHA EH A MELHOR COISA QUE VC VAI VER HOJE pic.twitter.com/GKUbPqu6Cl — marketinho™ (@marketingCRF) 24 de novembro de 2017

QUE O DIEGO ALVES SE RECUPERE LOGO POR Q EU NÃO AGUENTO UMA COBRANÇA DE PÊNALTIS COM O MURALHA NO GOL pic.twitter.com/1vpZHpn5zH — Homão Da Porra (@HomaoRibas) 24 de novembro de 2017

Agora, deleite-se com estes frangos bizarros tomados nos últimos anos do futebol.