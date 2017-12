Torcedor doutrina e pega 3 bolinhas em jogo da MLB, sendo 2 consecutivas

Agora com a inauguração das novas arenas "padrão Fifa", mais próximas ao campo, os torcedores brasileiros estão com maiores chances de agarrarem uma bola chutada pelos jogadores. No entanto, essa possibilidade sempre foi real no beisebol, inclusive com fãs indo aos estádios com luvas justamente para tentar garantir um souvenir.

Pegar uma bolinha já um feito e tanto. Agora imagina pegar duas em duas rebatidas seguidas. Algo extraordinário. E então pense em levar para casa TRÊS na mesma partida. Foi exatamente isso que Ryan Noone, um torcedor do Oakland Athletics, conseguiu neste domingo, 2, na derrota por 4 a 3 do seu time para o Atlanta Braves, no Oakland Alameda Coliseum, pela temporada regular da Major League Baseball (MLB).

Na quarta entrada, Danny Santana, dos Braves, rebateu duas foul balls (bolas inválidas, rebatidas para trás). Na primeira, Noone se esticou todo para poder alcançá-la. Enquanto ainda comemorava o feito e segurava a primeira bolinha, saiu correndo para pegar a segunda, indo à loucura.

E não ficou por aí. Após o empate nas nove entradas regulamentares, o jogo foi para a prorrogação. Na 10ª entrada, Adam Rosales, dos A's, mandou a bola na mesma direção das duas de Santana. Mas essa foi muito mais fácil de agarrar do que as outras, e Noone só precisou fica de pé para segurá-la.

And he just caught a third one! What?! pic.twitter.com/EzJhWpTjeU — Jason Foster (@ByJasonFoster) 2 de julho de 2017

Ao MLB.com, Noone contou que mora em Redwood City, a 40 minutos de carro de Oakland e que cresceu como torcedor justamente dos Braves. Mas ele mudou de time e, no início dos anos 2000, passou a torcer para os A's, pela proximidade. Dono de pacote de ingressos para todos os jogos da temporada, ele afirmou que senta sempre na mesma região do estádio e que consegue pegar muitas bolinhas.