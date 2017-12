Torcedor leva morador de rua para assistir jogo de hóquei nos EUA

Um torcedor do Pittsburgh Penguins, equipe de hóquei dos Estados Unidos, levou um morador de rua para assistir a um jogo do seu time. Jimmy Mains explicou em sua rede social como conheceu Rob e porque resolveu convidá-lo para partida.

“Eu fui ao jogo dos Pens na última sexta e eu postei no Facebook que eu tinha um ticket extra. Depois de não encontrar ninguém para ir comigo, eu fui ao jogo sozinho. No caminho, encontrei um mendigo, que me pediu dinheiro. Eu disse que não tinha, mas se ele quisesse, poderia ir ao jogo comigo", escreveu Mains.

O rapaz conta ainda que Rob não acreditou no convite, mas que depois aceitou e se divertiu no jogo. Durante o intervalo, eles ainda comeram frango. "Depois do jogo ele me falou que eu salvei o seu dia. Ele me perguntou como poderia retribuir e eu disse para ele pagar mais para frente. Só estou tentando colocar uma história positiva no Facebook”, escreveu Mains no texto da foto em que aparece ao lado do seu novo amigo.