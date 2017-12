Torcedor pega bolinha de beisebol enquanto equilibra bandeja com churrasco

O que você faria se, enquanto estivesse comendo um churrasco, visse uma bola voando na sua direção na arquibancada? Acha que conseguiria ficar com os dois? Pois foi exatamente isso que aconteceu com um torcedor do San Diego Padres, da MLB.

Enquanto equilibrava uma bandeja de isopor com churrasco, um fã pode segurar sem luva uma bolinha rebatida para as arquibancadas do Petco Park. E ele não deixou cair nem uma batata frita!

O lance aconteceu na rebatida inválida de Erick Aybar, ainda na primeira entrada da vitória por 3 a 0 dos Padres sobre o St. Louis Cardinals, nesta quinta-feira, 7.

O vídeo do feito do torcedor pode ser visto na íntegra aqui.