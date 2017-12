Torcedora é atingida por bala perdida enquanto assiste jogo de beisebol nos EUA

Parece que não é só no Brasil que ir a estádios pode se transformar em algo perigoso. Na partida da última terça-feira, entre St. Louis Cardinals e Milwaukee Brewers, pela MLB, liga norte-americana de beisebol, uma mulher foi atingida por uma bala perdida enquanto estava nas arquibancadas do Busch Stadium.

Segundo informações da polícia de St. Louis, a mulher acompanhava a partida quando começou a se queixar de dores no braço. Só dpeois disso é que percebeu que havia tomado um tiro: "Nós pensamos que ela estava brincando, mas quando todo mundo olhou para ela, ela me mostrou o sangue escorrendo pelo cotovelo", relatou Todd Porter, um torcedor que estava sentado próximo a vítima no momento do incidente. A bala que atingiu a mulher foi encontrada próxima a onde ela estava, mas, de acordo com a polícia, o disparo foi feito de fora do estádio.

"Tudo o que sobe desce, e nesse caso uma vítima inocente foi atingida. O departamento constantemente enfatiza a importância da posse de arma segura e responsável", disse um comunicado emitido pela polícia local. "Isso amplifica nossa mensagem anual de incentivar a 'Diversão Sem Armas'".