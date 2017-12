Torcedora tenta distrair rival mostrando seios em jogo de beisebol

Uma torcedora de 22 anos que acompanhava o jogo de beisebol entre as equipes do Miami Marlins e do St. Louis Cardinals pela Liga Norte-americana de Beisebol Profissional (MLB) tentou distrair um arremessador de uma maneira inusitada.

Korina Evaniuk, que torcia para o time da casa, o Marlins, mostrou os seios para o arremessador Brett Cecil, do Cardinals, assim que ele ia lançar a bola até o rebatedor. A cena foi flagrada pelas câmeras de TV. Confira (a torcedora apareca na arquibancada ao fundo):

O plano, no entanto, não deu certo, pois o Miami Marlins foi derrotado pelo Cardinals por 7 a 5.

"Eu estava me divertindo. Nós estávamos bebendo bastante ali no jogo. Eu só queria criar uma distração para o jogador da equipe de St. Louis, mas não deu muito certo", contou a torcedora ao jornal Inside Edition.