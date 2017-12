Torcedores da MLB podem jogar 'Super Mario Bros.' da vida real em telão de estádio

O início da temporada 2017 da Major League Baseball marcou a inauguração do novo placar do PNC Park, estádio do Pittsburgh Pirates. O antigo marcador, que estatísticas do time da casa e resultados de outros jogos, foi trocado por uma tela de LED de alta resolução de 3,35 metros de altura e 41,45 metros de largura.

Além de cumprir a função de seu antecessor, o telão também trouxe uma novidade interativa e muito divertida aos torcedores. No intervalo entre cada entrada das partidas dos Pirates, fãs são selecionados para jogar o Super Bucco Run, uma versão personalizada em escala real do clássico Super Mario Bros. O nome faz referência a "Buccaneers", apelido do time de Pittsburgh.

A novidade foi apresentada na última sexta-feira, durante vitória por 5 a 4 dos Pirates sobre o Atlanta Braves, na primeira do time da Pensilvânia em casa neste ano.