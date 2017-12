Fãs de time da NFL ateiam fogo em camisas após clube se mudar da cidade

Nesta quinta-feira, o San Diego Chargers confirmou que deixará San Diego após 55 temporadas na cidade e, a partir já da próxima temporada, passará a disputar a NFL em Los Angeles, dando origem ao Los Angeles Chargers. A grande pergunta que fica quando uma mudança de franquia nos esportes americanos acontece é: e a torcida que por tantos anos torceu e apoiou o time?

Horas depois do anúncio feito por Dean Spanos, dono do clube, alguns torcedores foram até a sede do time, ainda em San Diego, e jogaram fora roupas, bonés e objetos dos Chargers que por tantos anos acumularam. E ao anoitecer, a montanha de itens da franquia foi queimada.

Charger fans in San Diego right now. Um vídeo publicado por SportsCenter (@sportscenter) em Jan 12, 2017 às 7:09 PST

Um dos fãs que protestou à tarde, por sinal, confirmou que já tem um novo time, o Oakland Raiders. Uma pena para ele, já que os Raiders também estão perto de confirmar a mudança de cidade, indo para Las Vegas.

Raiders have a new fan. pic.twitter.com/mxAJoermJh — Alex Flanagan (@Alex_Flanagan) 12 de janeiro de 2017