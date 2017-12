Torcedores jogam 'flip the cup' durante partida de beisebol

Partidas de beisebol podem ser longas demais. Segundo levantamento da ESPN dos Estados Unidos, na última década o tempo médio de uma partida da MLB variou entre 2h48min11seg, em 2006, para 3h02min21seg, em 2014. Apesar de ter momentos emocionantes, todo esse tempo pode realmente ser um pouco entediante.

E todo esse tempo pode ser usado para algo um pouco mais animado. Os torcedores do Minnesota Twins, por exemplo, aproveitaram a partida contra o Chicago White Sox, na última sexta-feira, e resolveram brincar de "flip the cup", o clássico jogo das festas universitárias dos Estados Unidos e dos "churrálcools" do Brasil.

Para quem não conhece, o "flip the cup" ("vire o copo", em português) é uma brincadeira na qual o objetivo é, após beber uma dose de um copo de plástico, bater na base dele para que caia exatamente ao contrário na mesa. Ganha quem terminar a fileira de copos mais rápido.

Need a cheap laugh? Check out these Twins/Minn-Duluth hockey fans playing flippy cup on the South Side dugout. pic.twitter.com/ZwBwKQblI9 — Alex Hickey (@bigahickey) 8 de abril de 2017

A gincana foi flagrada durante a sétima entrada do jogo realizado em Chicago, quando os Twins já estavam vencendo os White Sox por 3 a 1. Os torcedores estavam com camisas do time do próprio Minnesota como também do Minnesota-Duluth Bulldogs, time de hóquei no gelo da Universidade Minnesota Duluth

Uma entrada depois, os mesmos garotos resolveram aparecer mais uma vez. Quando José Abreu, dos White Sox, foi focalizado enquanto se preparava para rebater, os meninos levantaram as blusas e dançaram com a barriga de fora.

Sorte deles que realmente foram embora para casa felizes, já que os Twins venceram por 3 a 1 o jogo.