Torcida do Milan provoca a Juventus com mosaico incrível de Halloween; veja

Com grande atuação da dupla argentina Paulo Dybala e Gonzalo Higuaín, a Juventus venceu o Milan por 2 a 0, neste sábado, no estádio San Siro, em Milão, no clássico da 11.ª rodada do Campeonato Italiano. As duas jogadas que deram a vitória ao time de Turim foram construídas pelo meia e finalizadas pelo atacante.

A torcida do Milan, no entanto, deu um show à parte em um dos setores de arquibancadas do estádio, com um incrível mosaico em alusão ao Dia das Bruxas (Halloween), com uma faixa central com uma grande abóbora e morcegos formados por torcedores uniformizados.

A coreografia era uma alusão aos sete vice-campeonatos da Juve na Liga dos Campeões - 73, 83, 97, 98, 2003, 2015 e 2017 - com cada um dos anos escrito em uma lápide. Na faixa central, lia-se: "A copa, o sonho e o grande pesadelo."

Veja mais imagens: