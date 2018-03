Torneio de esgrima infantil reúne alunos de escolas públicas

Alunos entre 8 e 13 anos de escolas municipais de São Paulo vão ter uma agenda diferente neste fim de semana. Eles vão participar de um campeonato de esgrima. O esporte, que ainda tenta se popularizar no Brasil, vai reunir 15 jovens para a 1ª etapa oficial do Campeonato Paulista Infantil da modalidade. Os competidores integram o projeto social Touché.

+ Marcos admite: 'Palmeiras não tem mundial por minha causa'

+ Conheça todas as bolas das Copas do Mundo

+ Neymar recebe anel cravejado de diamantes

O programa Touché oferece aulas de esgrima grátis para alunos de escolas municipais, ministradas por professores da modalidade de clubes de elite de São Paulo, como Clube Athletico Paulistano, Esporte Clube Pinheiros e Clube Hebraica. O projeto teve início em setembro de 2017, está com as turmas lotadas e têm as aulas realizadas no ginásio Pelezão, na Lapa.

"Embora seja considerado de elite, com o programa Touché há a oportunidade de esses jovens de escolas públicas conhecerem e praticar o esporte como uma forma de popularizar a esgrima no país. E ainda pretendemos levá-los a participar do Campeonato Brasileiro, em outubro, em Belo Horizonte”, afirmou um dos professores do programa, Bernardo Schwuchow, do Pinheiros, que é atleta da Confederação Brasileira de Esgrima (CBE).

A competição será realizada no Clube Athlético Paulistano e é uma promoção do Sindi Clube (Sindicato dos Clubes do Estado de São Paulo) com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de São Paulo.