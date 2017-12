Torneio de golfe organizado por Galvão Bueno reúne celebridades em Cotia

Com a participação de 108 golfistas foi realizado nesta quarta-feira o Galvão Bueno Invitational Embrase de Golfe, no luxuoso São Fernando Golfe Clube, em Cotia, Interior de São Paulo. O evento é organizado pelo empresário Wagner Martins, da Embrase, que investe no Golfe há alguns anos, e pelo narrador Galvão Bueno, da Rede Globo. Segundo a organização, esse é o maior torneio amador da modalidade na América do Sul.

O torneio teve disputas individuais (masculino e feminino) e por equipes, além de uma série de ações paralelas à competição, como leilão beneficente e exposição de carros antigos. Um jantar, seguido de show, fecharia a programação do dia.

Além de empresários, o evento reuniu celebridades como os pilotos Rubens Barrichello e Cacá Bueno, além do apresentador Tadeu Schmidt. Ronaldo Fenômeno e Gustavo Kuerten, o Guga, não compareceram.

Os competidores foram divididos em quartetos e sofreram com o forte sol durante todo o dia de competição. Um automóvel Porsche modelo 718 Boxster zero quilômetro foi oferecido ao golfista que acertasse em um tacada a bola dentro do buraco 16 (hole in one), mas ninguém conseguiu o feito.

O narrador Galvão Bueno recepcionou os participantes, tirou fotos e brincou com os golfistas. Em uma de suas tentativas, Galvão quase conseguiu acertar a bola dentro do buraco com apenas uma tacada. "Temos 50 torneios como este no Brasil. Este aqui, dizem, já é o maior da América Latina. Precisamos de um Guga para popularizar o golfe. Precisamos de campos públicos para que todos possam praticar", disse o narrador.

Além da disputa esportiva, acontecerá também um leilão beneficente, de confraternização entre amigos e apaixonados pelo esporte. A iniciativa beneficente será em prol da Casa do Zezinho, um espaço de oportunidades de desenvolvimento para crianças e jovens que vivem situações de vulnerabilidade social.