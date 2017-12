Tragédia da Chape e Jogos do Rio estão entre assuntos mais comentados no Face

2016 foi o ano do esporte no Facebook. Em uma lista divulgada pela rede social com os eventos mais discutidos no Brasil durante o ano, os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e a tragédia com a Chapecoense aparecem nas cinco primeiras posições. Enquanto o acidente que matou 71 pessoas em um voo que levava a delegação do time catarinense para Medellín, onde enfrentaria o Atlético Nacional na final da Copa Sul-Americana, aparece na quinta colocação, a primeira Olimpíada disputada no Brasil foi o segundo assunto mais comentado na rede social, sendo superado apenas pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff.

Maior rede social do mundo, atualmente o Facebook possui mais de 111 milhões de brasileiros conectados.