Tragédia: queda mata dois alpinistas e fere outros sete na Itália

Dois alpinistas italianos morreram neste domingo e outros sete ficaram feridos após sofrerem uma queda quando escalavam o cume Presanella, uma montanha que pertence aos Alpes Réticos e que se encontra na região italiana de Trentino-Alto Ádige.

O acidente aconteceu por volta das 9h (horário local, 4h30 de Brasília) no lado noroeste do Presanella, quando os dois alpinistas, um homem e uma mulher, escorregaram e caíram após terem alcançado uma altitude de 3.200 metros, segundo a imprensa italiana.

O primeiro morreu após a violenta queda, enquanto o segundo chegou a ser hospitalizado em gravíssimas condições na clínica Santa Chiara de Trento, explicaram tais fontes.

Na queda, os dois alpinistas arrastaram durante vários metros seus sete companheiros, que ficaram feridos e foram levados a hospitais em Trento e Bolzano.

As nove pessoas envolvidas, entre elas um jovem de 14 anos, foram socorridas pelo Aiut Alpin Dolomites de Trentino, que utilizou quatro helicópteros para resgatar as vítimas do acidente.