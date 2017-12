Trezentos voluntários recebem capacitação para o JUBs 2017 em Goiás

A Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) formou, nesta terça-feira, 17, sua primeira turma de 300 voluntários preparados para grandes eventos. A equipe irá debutar nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), que começam nesta quinta-feira, 19, e terminam no dia 29.

O Departamento de Voluntários da CBDU foi criado há três anos, mas, a partir de agora, passa a utilizar na capacitação as ferramentas e conhecimentos adquiridos na academia da Federação Internacional do Esporte Universitário (FISU). Os voluntários foram recebidos pelo presidente da CBDU, Luciano Cabral, que ministrou uma palestra sobre o JUBs, o maior evento poliesportivo universitário da América Latina. “Não queremos apenas selecionar pessoas para trabalhar com a gente. Queremos impactar na vida dos voluntários e de todos que estão envolvidos. O voluntariado é muito importante para este evento”, salientou Luciano.

Durante a capacitação, foram apresentados três funcionários da CBDU que iniciaram suas carreiras por meio do voluntariado. Os educadores físicos Elvis Silva, de 27 anos, e Fernanda de Paula, de 25, foram voluntários da área de transporte no JUBs 2015, em Uberlândia. Já o fisioterapeuta pernambucano Aristides Rodolfo de Melo, de 39 anos, participou da edição de 2014, em Aracaju.

O exemplo de Aristides, Elvis e Fernanda incentiva as novas turmas de voluntários. É o caso da goiana Leandra Leonel, de 22 anos. Estudante do 8º período de fisioterapia na Unip, ela saiu de Nova Veneza (GO), onde mora, para se dedicar aos 11 dias de trabalho no JUBs Goiás.

“É minha primeira vez no JUBs e a primeira como voluntária também. Será uma grande oportunidade para adquirir experiência e muito conhecimento. Estou até um pouquinho nervosa e ansiosa para o início dos jogos. Acredito que será uma experiência única e que pode me abrir portas na profissão”, avaliou Leandra.