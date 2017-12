Triatleta tem bicicleta roubada durante prova em Santos: 'Prejuízo enorme'

Edivanio Monteiro teve um final de semana para esquecer. Durante a disputa do 26º Triatlo Internacional de Santos, o atleta viveu uma situação bastante desagradável ao ser assaltado por um homem armado e perder a bicicleta em que competia na prova.

Tudo aconteceu quando ele terminava a parte de ciclismo, na região de Cubatão e estava um pouco afastado do pelotão. "Eu fiquei logo atrás, um pouco isolado. Nessa hora, um jovem pulou a mureta e veio em minha direção com a arma apontada e me derrubou. Fiquei no chão e levaram a bicicleta", disse o atleta, em entrevista ao UOL Esporte.

Depois do susto e de ter perdido seu instrumento de trabalho, Edivanio permaneceu na pista até ser socorrido pela organização, que chamou a ambulância para o atendimento. "Machuquei o lado esquerdo do corpo, tive de levar uns pontos no meu cotovelo, bati a mão e a costela. Tive uma batida mais forte no meu quadril, onde está doendo um pouco mais", completou.

T 1⃣ natação+rolo Um vídeo publicado por Edivanio Monteiro (@edi_tri) em Fev 2, 2017 às 1:55 PST

O triatleta ainda conversou com policiais e viu algumas fotos para ver se reconhecia o suspeito, mas não conseguiu identificar o infrator. Segundo o próprio, o prejuízo do assalto ficará entre R$ 10 mil e R$ 15 mil.