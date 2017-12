Troféu do Super Bowl ficará exposto em shopping de São Paulo

Oito franquias já estão disputando os playoffs da NFL de olho em uma chance de faturar o troféu Vince Lombardi, na 51ª edição do Super Bowl, em 5 de fevereiro. No entanto, os fãs paulistas da National Football League poderão ficar frente a frente com o cobiçado item entre os dias 13 e 15 de janeiro, período em que o troféu estará em exposição no MorumbiShopping, na zona sul da capital.

Com entrada gratuita, os fanáticos por futebol americano poderão tirar fotos com o troféu e ainda interagir com outro elementos lúdicos no local, como simulações de situações de jogo, GIFs animados e concorrer a uma viagem para assistir à grande final da NFL direto do NRG Stadium, em Houston, no Texas.

Esta é a segunda vez que o Vince Lombardi é exposto no Brasil. Já que o troféu da NFL esteve no Shopping Eldorado em dezembro de 2015.

Visa Super Bowl Trophy Tour

13 e 14 de janeiro, da 10h às 22h e 15 de janeiro, das 12h às 18h

Morumbi Shopping, Av. Roque Petroni Júnior, 1089, São Paulo

Entrada gratuita