Trump pede que NFL proíba jogadores de se ajoelharem durante hino dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, intensificou sua luta com a Liga Nacional de Futebol Americano (NFL, na sigla em inglês) nesta terça-feira, pedindo que a entidade proíba os jogadores de se ajoelharem em protesto durante a execução do hino nacional antes dos jogos.

"A NFL tem todo tipo de regra e regulamentação. A única saída para eles é estabelecer uma regra dizendo que não se pode ajoelhar durante nosso hino nacional!", tuitou Trump.

The NFL has all sorts of rules and regulations. The only way out for them is to set a rule that you can't kneel during our National Anthem! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de setembro de 2017