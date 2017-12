TV mostra momento em que camisa de Brady é furtada no Super Bowl

Na tarde desta segunda-feira, o FBI e a NFL confirmaram que finalmente encontraram a camisa usada por Tom Brady durante o Super Bowl LI, vencido pelo New England Patriots sobre o Atlanta Falcons, no último mês de fevereiro. De acordo com as autoridades, o item foi pego por um homem havia se credenciado ao evento como membro da imprensa.

Um dia depois do anúncio, o programa "Undisputed", da emissora norte-americana FOX Sports 1, divulgou imagens do momento em que o homem teria conseguido pegar a camisa do quarterback dos vestiários dos Patriots no NRG Stadium.

De acordo com o jornalista Jay Glazer, antes de entrar no vestiário, o suspeito carregava apenas uma bolsa pendurada no ombro. No entanto, minutos depois, ele é visto com uma pequena embalagem embaixo do outro braço. Justamente dentro deste pacote estaria a camisa usada por Brady na conquista histórica.

"Tem apenas seis pessoas entre ele e Bill Belichik (técnico dos Patriots), andando tranquilo na frente dos outros jornalistas. Esse vídeo ajudou, foi parte da investigação feita pelo FBI e pelas autoridades de segurança do México e da NFL", afirmou Glazer.

Além da camisa usada no Super Bowl LI, também foram encontrados com o suspeito os uniformes utilizados por Brady no Super Bowl XLIX, o qual os Patriots derrotaram os Seahawks, em 2015, e o de Von Miller, no Super Bowl 50, quando os Broncos bateram os Panthers, em 2016.

O vídeo completo pode ser visto aqui.