Ubisoft vai promover Campeonato Brasileiro inédito de Rainbox Six Siege

A Ubisoft anunciou que vai promover o Brasileirão Rainbow Six 2017, Campeonato Brasileiro de Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, um dos mais conhecidos games de espionagem antiterror, no qual o jogador assume o papel de um atirador de elite. O torneio é inédito no País e vai reunir os melhores times nacionais.

A primeira temporada da competição terá início no dia 2 de julho, e será disputada de forma presencial. As partidas serão realizadas em um estúdio localizado em São Paulo (SP).

O torneio, segundo a desenvolvedora do game, reunirá oito das principais equipes do cenário brasileiro da modalidade: BRK e-Sports, Black Dragons, paiN Gaming, Santos Dexterity, NOX Gaming, Operation Kino, INTZ e-Sport Club e Merciless Gaming.

A competição será dividida em dois grupos, com quatro equipes cada. Os times se enfrentarão em partidas únicas. As duas equipes com maiores pontuações em cada chave se classificarão para as semifinais, que serão disputadas no esquema melhor de três. A finalíssima acontece na disputa da melhor de cinco partidas.

O campeão do Brasileirão Rainbow Six ficará com o cobiçado Troféu Elite Six, que atualmente está em posse da equipe Black Dragons.

No domingo (2), na abertura do torneio, a BRK e-Sports enfrentará a paiN Gaming, às 14h. Na sequência, a NOX Gaming duelará contra a INTZ. As disputas poderão ser acompanhadas ao vivo, com narração em português, nos canais da Ubisoft no Twich e no YouTube.

Assista ao trailer oficial do campeonato: