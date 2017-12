Unochapecó e Unip reeditam final do último JUBs no vôlei feminino

Os times que disputam a grande final do vôlei feminino dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) foram definidos na última sexta-feira, 27. Unip/SP e Unochapecó/SC se enfrentam novamente em busca do título, como ocorreu na última edição dos jogos realizados em Cuiabá-MT. As equipes entram em quadra neste sábado, 28, a partir das 13h, no ginásio do Colégio Agostiniano, em Goiânia.

A Unip garantiu a vaga após vencer a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) por 3×0. O time potiguar jogou abaixo do esperado e não conseguiu colocar em prática a mesmo volume de jogo que teve contra a Upis/DF.

“Nós temos um time de baixa estatura, mas somos muito aguerridas. Dentro de quadra nós corremos, damos o sangue e temos orgulho de usar essa camisa. Nosso problema dentro de quadra não está na questão técnica e sim na cabeça”, disse Sumatra Pinheiros, estudante de pós-graduação de Educação Física e levantadora da equipe.

Já a rival da Unip na final, a Unochapecó venceu de virada a Unifor/CE por 3×2. “No quarto set tínhamos que dar tudo, porque se perdêssemos acabava ali e nós não queríamos. Entramos com outra cabeça e já estávamos sabendo que seria difícil, mas conseguimos”, comemorou Amanda Grotz, estudante de Nutrição e ponteira da equipe chapecoense. / Com informações da CBDU