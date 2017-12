Usain Bolt faz brincadeira e aparece em diversos filmes de Hollywood

Usain Bolt ganhou nove medalhas olímpicas e treze em Mundiais de Atletismo. Todo esse sucesso poderia ser retratado muito bem em um filme de Hollywood. E até isso virou... Em um vídeo publicado no Yahoo!, mostra uma brincadeira envolvendo o jamaicano, que foi colocado em filmes aonde tem cenas de corridas. São aparições em Forrest Gump, Indiana Jones, Piratas do Caribe, Rocky Balboa, Papa Léguas até no lendário jogo de vídeo game Super Mario. Vale a pena ver esse clássico do cinema virtual.