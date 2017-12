Utilizando pneus, artista reproduz mascotes de times de futebol americano

A paixão da população dos Estados Unidos pelo futebol americano ultrapassa os limites da NFL, liga profissional do esporte e que atrai torcedores em todo o mundo. Para os americanos, tão importante como as partidas dos profissionais, são os jogos universitários. E todo esse sentimento ficou evidente na obra criada pelo artista Blake McFarland, que reproduziu os mascotes das equipes que disputaram o 81º Cotton Bowl Classic, grande final de torneio de futebol americano universitário.

Convidado pela Goodyear, o artista, que já foi jogador de beisebol, fez, em tamanho natural, os mascotes das duas equipes finalistas – o Bucky Badger, do Wisconsin, e o Buster Bronco, do Western Michigan. Revestidas de borracha, as duas peças foram feitas utilizando mais de 500 pneus. "A criação dessas esculturas únicas é uma verdadeira extensão do orgulho da Goodyear pelo nosso apoio à liga universitária e também a maneira perfeita de homenagear essas grandes equipes e gerar ainda mais empolgação para a final", afirmou Seth Klugherz, diretor de marketing da Goodyear para a América do Norte, que não escondeu a empolgação em participar de um momento único no esporte americano.