Veja as matérias mais lidas no Fera em 2016; tragédia da Chape domina lista

O Fera estreou em 9 de novembro deste ano. De lá para cá, passamos pelo fim dos jejuns de 22 anos sem um título do Campeonato Brasileiro do Palmeiras e de 15 anos sem uma taça nacional do Grêmio. Também vimos o Real Madrid ser campeão mundial sobre o Kashima Antlers, com direito a três gols de Cristiano Ronaldo na final, igualando marca de Pelé. Infelizmente, nós também passamos pela tragédia com a Chapecoense, que comoveu todo o mundo do futebol.

Também vimos a cerimônia de aposentadoria da camisa de Tim Duncan, pelo San Antonio Spurs; e até o filho de Shaquille O'Neal dizendo que pode ser melhor que o pai. Numa mesma tarde, o Brasil faturou dois títulos mundiais de kite-surfe. Com 2016 próximo do fim, listamos aqui as matérias e as galerias mais visitadas pelos leitores do Fera!

1º - Daily Mail elege os 20 escudos de clubes de futebol mais bonitos do mundo, publicada em 22 de dezembro: 53.774 usuários únicos

2º - Veja a lista de sobreviventes e mortos no voo da Chapecoense, publicada em 29 de novembro: 46.246 usuários únicos

3º - Frustrado por derrota, lutador de MMA acerta soco acidental em ring girl, publicada em 8 de dezembro: 39.859 usuários únicos

4º - “Uma bicha, sim, mas cheio de dinheiro”, diz CR7 a Koke em discussão, publicada em 22 de novembro: 31.566 usuários únicos

5º - 15 pessoas por quem o Brasil suspirava no último título do Palmeiras, publicada em 24 de novembro: 25.475 usuários únicos

6º - Comissária sobrevivente do voo da Chapecoense posta foto com colegas, publicada em 30 de novembro: 22.738 usuários únicos

7º - Diretor da Chape chora em entrevista: ‘Sonho acabou nesta madrugada’, publicada em 29 de novembro: 21.139 usuários únicos

8º - Guga faz vídeo de solidariedade ao acidente de avião da Chapecoense, publicada em 29 de novembro: 18.080 usuários únicos

9º - Veja reações de times e torcidas sobre a queda do avião da Chapecoense, publicada em 29 de novembro: 17.802 usuários únicos

10º - Confira os clubes mais valiosos em 2016, segundo a Forbes, publicada em 16 de dezembro: 11.938 usuários únicos