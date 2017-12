Velocista australiana se destaca pelo aquecimento antes das provas

A australiana Michele Jenneke, de 24 anos, colecionou vários pódios importantes em sua carreira juvenil no atletismo. Como adulta ainda não conseguiu grande destaque, apesar de já ter participado dos Jogos Olímpicos do Rio.

Bonita e charmosa, a atleta se destaca no aquecimento para as provas dos 100 metros com barreiras, sua especialidade. Com muito gingado e simpatia, a atleta ganha elogios e aplausos.

"Gosto de mostrar para as pessoas que estou feliz por poder participar das competições", disse a atleta, que nasceu em Kenthurst.

A única pergunta que eu tenho sobre a olimpíada do Rio é: A Michele Jenneke vem? pic.twitter.com/I38vAAlCKX — Putz Meu (@Donzoao) 15 de julho de 2016

Jenneke本來要棄賽的 但最後還是做出她的招牌動作 Respect! #jenneke #女子100跨欄 Uma publicação compartilhada por Yan Peng Li (@zoosupreme) em Ago 26, 2017 às 7:13 PDT