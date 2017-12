Velocista perde tênis e ganha prova de 800m descalço nos EUA; veja

O norte-americano Liam Purdy protagonizou um momento inusitado durante prova de 800m do Patriot League, competição entre atletas universitários dos Estados Unidos, realizado no último domingo. O velocista perdeu o tênis do pé direito, mas continuou correndo e incrivelmente terminou em primeiro.

Ao final da prova, Purdy precisou de alguns cuidados médicos, mas não teve nenhum ferimento grave. ''Tudo remendado graças ao pessoal do centro médico'', escreveu em foto publicada no Twitter em que aparece com o pé enfaixado.