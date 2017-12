Vento faz bicicletas quase voarem e competição de ciclismo é cancelada

Ventos superiores a 100 quilômetros/hora obrigou a organização da 40ª Cape Town Cycle Tour, realizada na África do Sul, a cancelar evento programado para o último domingo. As imagens mostram que a força do vento foi tão grande que atirou os ciclistas para fora das bicicletas e até para fora do percurso. Segundo a organização, além das condições climáticas, um grande incêndio em uma comunidade e o risco de protestos durante a prova levaram à decisão.

Disputada desde 1978, a Cape Town Cycle Tour é um dos grande eventos do ciclismo mundial. Neste ano, cerca de 35.000 atletas fariam parte da prova de 109 km. O trajeto partiria do Centro da Cidade do Cabo, passaria por parte da Península do Cabo e terminaria no bairro de Green Point, próximo ao Cape Town Stadium, utilizado na Copa do Mundo de 2010.