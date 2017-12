Vídeo inédito mostra reação das famílias de Mayweather e McGregor em luta; veja

Um vídeo inédito gravado durante a 'Luta do Século' vencida pelo boxeador norte-americano Floyd Mayweather diante do lutador de MMA Conor McGregor, divulgado nesta terça-feira, mostra as reações das famílias de ambos durante o combate, que ocorreu em Las Vegas, no dia 26 de agosto.

No vídeo, aparecem a namorada de McGregor, Dee Delvin, além do pai de Floyd Mayweather, Floyd Mayweather Sr., além de outros familiares e amigos de ambos, e cenas dos bastidores com as orientações dos treinadores.

Mayweather venceu o combate milionário por nocaute técnico, no décimo round.

Assista: