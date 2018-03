Vídeo: jogador da NFL é preso nu após tentar se suicidar na Califórnia

O que era para ser um ano feliz se provou o contrário. Zay Jones, jogador do Buffalo Bills, disputou sua primeira temporada na NFL, a liga de futebol americano. No entanto, o wide receiver não chegou as manchetes por esse feito, nem por ter marcado dois touchdowns, e sim por ter sido detido após tentar se suicidar, estando nu, em um condomínio de Los Angeles.

A história foi reportada pelo site americano TMZ Sports, que teve acesso a vídeos e fotos. Zay entrou em uma briga com seu irmão mais velho Cayleb, que também joga na NFL, defendendo o Minnesota Vikings. Segundo testemunhas, ele ameaçou se atirar do 30º andar do prédio, gritando que iria lutar por Jesus. Fotos registratam sangue nas janelas quebradas e por todo o chão e paredes.

Veja o vídeo do TMZ abaixo:

A equipe enviou um comunicado ao TMZ no qual informam que ainda estão buscando informações sobre o caso. Zay Jones tem 22 anos, disputou 15 jogos, sendo 10 como titular. Ele deixou a custódia da polícia na manhã de quarta-feira após sua família ter ido o buscar.