Virada histórica no Super Bowl faz ESPN bater recorde de audiência

O Super Bowl 51, disputado no último domingo, ficará marcado não apenas pela virada histórica do New England Patriots sobre o Atlanta Falcons, garantindo o quinto título para o time de Tom Brady e companhia, mas também foi uma marca para a ESPN, que bateu recorde de audiência e foi líder entre todos os canais da TV paga, registrando um aumento de 35% no comparativo com a edição 2016.

De acordo com o IBOPE, a transmissão completa do Super Bowl impactou mais de 754 mil pessoas com a TV paga. Entre o público masculino de 25 a 34 anos, a audiência registrada foi 54% superior em comparação ao último ano, mas o destaque mesmo ficou com as mulheres, já que quatro em cada dez pessoas que acompanharam o evento são do sexo feminino.

"É gratificante ver o sucesso da NFL na ESPN. Fomos o primeiro canal a investir e acreditar na modalidade, há mais de 20 anos. Sempre ajudamos os fãs de esporte a entender e gostar do futebol americano e os resultados estão diretamente relacionados com esse trabalho. Por esse motivo temos crescido em todas as plataformas ano após ano", destaca German Hartenstein, diretor geral da ESPN.

O WatchESPN, plataforma de streaming e vídeos na internet, também registrou sua melhor marca na transmissão de um evento, obtendo mais do que o dobro de acessos no comparativo com o dia do evento em 2016. No portal ESPN.com.br, mais de 600 mil pessoas acessaram conteúdo sobre a decisão da NFL.