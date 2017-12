Vitória histórica do Patriots no Super Bowl deve virar filme, diz revista

Com tensão, drama e superação nos últimos minutos, o Super Bowl 51 já nasceu com cara de produção de cinema. De olho nisso, uma dupla de roteiristas indicados ao Oscar está desenvolvendo a história de um filme baseado na partida. As informações são da revista norte-americana Entertainment Weekly.

Os nomes que lideram o projeto são Eric Johnson e Paul Tamasy, indicados ao Oscar por O Vencedor (2010), que retrata uma família que vive do boxe. Além deles, também estão envolvidos no roteiro os escritores Casey Sherman e Dave Wedge, autores de Boston Strong (sobre o atentado à Maratona de Boston em 2013). Juntos, os dois também preparam um livro sobre a épica partida.

Ainda de acordo com a revista, Tom Brady será um dos personagens centrais da trama. "O jogo que nós assistimos há poucas semanas realmente mostrou quem ele é. Foi perfeito para um filme", disse Wedge.

Além do Super Bowl, também deve ser abordado o caso "Deflategate", que envolve o esvaziamento deliberado de bolas durante uma partida do New England Patriots contra o Indianapolis Colts.