Você nunca vai ser tão descolado quanto esse cara comemorando um strike

A comemoração do americano Kyle Troup, conhecido como Afro Fish, um jogador de boliche profissional, durante o torneio PBA Doubles, no último domingo, 16, está ganhando repercussão na imprensa internacional.

Ao fazer um strike durante partida decisiva, Troup comemora cheio de estilo, sacando dois pentes e ajeitando os cabelos, enquanto é ovacionado pela torcida. Troup e seu parceiro, o sueco Jesper Svensson, foram campeões do torneio.

Você não imaginava que a comemoração de um strike numa competição de boliche poderia ser tão descolada, não é?

Assista:

I will watch more bowling , if this guys is involved . Bob Ross can roll. pic.twitter.com/fJICxpuvWF — Maximiliano Bretos (@mbretosESPN) 16 de abril de 2017