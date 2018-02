Vôlei na neve se populariza na Europa e ganha exibição nos Jogos de Inverno; assista

Já imaginou uma partida de vôlei na neve? Caso a resposta seja negativa está tudo bem, nós também não. Pelo menos, até agora. O engajamento na Europa foi tanto que o esporte vai aparecer em uma exibição, na próxima quarta-feira, durante os Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang.

Entre os convidados para a apresentação, estão dois brasileiros campeões olímpicos: Giba, das quadras, e Emanuel Rego, das areias. O esporte tem as mesmas regras que o vôlei de praia e já foi apresentado a FIVB (Federação Internacional de Vôlei), podendo daqui a quatro anos estar no hall das modalidades oficiais dos Jogos.

Em entrevista ao SporTV Emanuel já deixou avisado que não vai ter peixinho na neve. "Não vou me esforçar pra pegar essa bola no chão. É muito frio. Essa história de jogar sem camisa eu deixo para o pessoal da Áustria, Alemanha. Eu mesmo vou jogar com três peles", comentou. O ex-jogador já declarou em suas redes sociais que está com saudades do verão.

Assista a uma partida dessa nova modalidade que virou febre na europa: