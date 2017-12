Túnel do tempo: Ronaldinho retorna ao Barça e Magic Johnson aos Lakers

Você não leu errado, mas não é exatamente o que está pensando. Ronaldinho Gaúcho e Magic Johnson estão de volta aos clubes onde fizeram história, mas com funções extracampo. O brasileiro será embaixador do time catalão e o ex-astro da NBA atuará como consultor do Los Angeles Lakers.

Como divulgado pelo Estado, o Barcelona confirmou oficialmente nesta quinta-feira que chegou a um acordo com Ronaldinho Gaúcho para ter o astro como novo embaixador e representante do clube em diferentes eventos durante os próximos dez anos. O jogador de 36 anos de idade ainda não se aposentou de forma oficial, mas não joga profissionalmente desde setembro de 2015, quando deixou o Fluminense, o seu último clube.

A volta ao túnel do tempo ficou ainda mais completa, com o anuncio de que Magic irá trabalhar como consultor de Jeanie Buss, uma das sócias dos Lakers e presidente das atividades relacionadas ao basquete. Dono de 16 títulos da NBA, o time de Los Angeles vive o pior momento da história da franquia, caminhando para o quarto ano seguido sem ir aos playoffs. Será que os conselhos de Magic Johnson serão capazes de trazer de volta os anos gloriosos dos Lakers?