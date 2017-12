Votação popular vai eleger o 'Atleta da Galera' do Prêmio Paralímpicos

O Prêmio Paralímpico 2017 traz como novidade nesta edição o "Atleta da Galera", premiação em que o público terá a oportunidade de escolher o seu atleta favorito em votação realizada em dois turnos pela internet. No primeiro, ocorrerá uma enquete aberta na página do Facebook do Comitê Paralímpico Brasileiro, a partir desta terça-feira, 7, até a sexta-feira da próxima semana, 17.

Desta etapa, serão definidos os três atletas mais citados de acordo com as exigências do regulamento para dar início à segunda e decisiva fase do troféu. O trio disputa a premiação em enquete no site do Prêmio Paralímpicos 2017, a partir de 27 de novembro, em endereço a ser divulgado em breve.

O Prêmio Paralímpicos 2017 manterá todas as categorias premiadas nos anos anteriores, incluindo os já tradicionais Prêmio Aldo Miccolis, que homenageia pessoas que dedicaram sua vida ao esporte paralímpico, o Prêmio Personalidade Paralímpica, para quem contribuiu para o movimento na temporada, além das premiações dos técnicos de modalidades individuais e coletivas.

Além dessas premiações especiais, os competidores de 25 modalidades e o "Atleta da Galera" serão homenageados pelo desempenho ao longo da temporada no dia 4 de dezembro, na Sala São Paulo.