WR dos Raiders 'quebra' o tornozelo de rival antes de touchdown; veja

Para alívio dos fãs de futebol americano, a NFL está voltando e, neste final de semana, aconteceu a segunda rodada da pré-temporada. Um dos destaques da Semana 2 da pre-season foi a entortada humilhante do wide receiver Michael Crabtree, do Oakland Raiders, em cima do cornerback Troy Hill, do Los Angeles Rams.

Com o placar em 14 a 7 contra, no segundo quarto, os Raiders fizeram snap a apenas 13 jardas da endzone. Rapidamente, o quarterback Derek Carr acionou Crabtree na linha de 10 jardas, do lado esquerdo. O WR fintou para o meio e, logo em seguida, voltou para a lateral, deixando Hill estatelado no chão, e com os tornozelos dilacerados.

Crabtree foi cercado por outros três adversários, mas mesmo assim conseguiu anotar o touchdown. O kicker Sebastian Janikowski ainda confirmou o extra point, empatando a partida em 14 a 14.

Apesar da jogada sensacional de Crabtree, os Rams venceram a partida por por 24 a 21. Esta foi a segunda derrota de Oakland, que já havia perdido por 20 a 10 do Arizona Cardinals, na Semana 1 da pré-temporada.

Por outro lado, os Rams, que farão a primeira temporada em Los Angeles após 23 anos em St. Louis, estão invictos, já que na primeira rodada havia superado o Dallas Cowboys por 13 a 10.