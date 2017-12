Zagueiro do Náutico imita tatuagem de carrinho do italiano De Rossi

Tatuagens em jogadores de futebol são cada vez mais comuns, mas uma delas chama a atenção. De Rossi, volante e ídolo da Roma, tatuou uma "placa" em sua panturrilha direita, que mostra um jogador conduzindo a bola e outro dando carrinho na perna do primeiro. Tatuagem essa que foi imitado por Breno, zagueiro do Náutico.

"Essa tatuagem foi um amigo meu que me mandou. Ele é de Fortaleza e disse que parecia comigo, por causa do meu jeito de jogar, que é meio doido, descendo a madeira. Depois fui pesquisar, vi que era de De Rossi, jogador consagrado no mundo e que é uma inspiração para mim. Eu tenho o estilo de jogo dele", declarou o zagueiro ao site GloboEsporte.com, que escolheu o mesmo lugar do corpo que o italiano para fazer o desenho.

Breno, porém,, não acredita que algum adversário sinta medo de enfrentá-lo devido à tatuagem. "Eu acho que tatuagem não intimida ninguém, não. Se algum jogador quiser me intimidar com tatuagem, é perda de tempo. Eu intimido é dentro de campo, chegando duro", disse sobre a arte.

Apesar do estilo, Breno nunca se envolveu em polêmicas dentro de campo, diferentemente do italiano, que já deixou de ser convocado para a seleção italiana por socar Mauri, jogador da rival Lazio, em 2012, e é muito criticado pelos carrinhos que dá, justamente o que homenageou com a tatuagem.