Zidane vira embaixador da candidatura de Paris aos Jogos de 2024

O técnico do Real Madrid, o francês Zinedine Zidane, foi anunciado como novo embaixador da candidatura de Paris para sediar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2024.

Em um vídeo divulgado pelos responsáveis pela candidatura da capital francesa, Zidane manifesta seu apoio ao lado do jogador Karim Benzema, também do Real, e do treinador Laurent Blanc, atualmente sem clube depois de ter deixado o Paris Saint-Germain no ano passado.

'Zizou', de 44 anos, disputou 108 partidas pela seleção francesa e foi o grande nome da conquista do título da Copa do Mundo de 1998, em casa, com direito a dois gols na vitória sobre o Brasil por 3 a 0 na final.

Quem também aparece no vídeo é o canoísta Tony Estanguet, dono de três medalhas de ouro olímpicas e co-presidente da candidatura de Paris.

As informações são da agência EFE.