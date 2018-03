Adversário não aparece em pesagem e luta de Vitor Belfort é cancelada

A luta de despedida de Vitor Belfort teve um final inesperado antes mesmo de começar. Uriah Hall, adversário do brasileiro, não se apresentou para a pesagem oficial do UFC Fight Night St Louis e a organização cancelou o duelo.

O brasileiro foi o último a subir da balança para validar o duelo. Belfort se apresentou no salão falando 15 minutos para o fechamento da janela de pesagem e cravou 84,4 kg - limite da divisão de médios. A partir deste momento faltava apenas o jamaicano radicado nos Estados Unidos checar seu peso. Mas ele sequer apareceu no salão e o UFC cancelou a luta.

O UFC ainda não se pronunciou se irá remarcar o combate diante de Hall, se oferecerá outro adversário para a despedida de Belfort ou se ele irá se aposentar sem cumprir a última luta de seu contrato.

Bruxa Solta

A bruxa está solta no UFC St. Louis. Faltando menos de 24h para o evento duas lutas foram canceladas. Além de Belfort x Hall, outro brasileiro também está fora do show: Thiago Pitbull.

O adversário do cearense, o norte-americano Zak Cummings sofreu uma fratura no crânio durante o corte de peso, quando bateu a cabeça na banheira do hotel durante o processo de desidratação, e foi forçado a deixar o combate.